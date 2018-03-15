"Рубин" стал частным клубом

"Рубин" получил новую лицензию от РФПЛ как частное предприятие. До конца сегодняшнего дня в клубе завершат процесс смены юридического статуса.

Соглашение с клубом подписали все ныне работающие сотрудники и игроки команды. Не останется в клубе полузащитник Ильзат Ахметов, который не стал продлевать контракт.

К игре 23-тура чемпионата России со "Спартаком" казанцам нужно заново заявлять игроков уже за ООО "ФК Рубин".

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