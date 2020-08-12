"Рубин": "Судья Иванов - лучший игрок матча с "Локомотивом"

Казанский "Рубин" остался недоволен судейством Сергея Иванова в матче 1-го тура чемпионата России с московским "Локомотивом" (0:2).

"Иванов - лучший игрок матча с "Локомотивом", - гласит пост казанского клуба в Twitter.

В середине первого тайма в штрафной "Локомотива" произошел спорный эпизод после столкновения форварда "Рубина" Ивана Игнатьева с вратарем "железнодорожников" Маринато Гильерме. Иванов принял решение не назначать пенальти. Из-за этого у него в перерыве произошел конфликт с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким, который получил красную карточку. Во втором тайме также был удален хавбек "Рубина" Сильвие Бегич.

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