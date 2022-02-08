"Рубин" сыграл вничью с батумским "Динамо" в товарищеском матче
Фото твиттер "Рубина"
На сборе в турецком Белеке "Рубин" провёл контрольную игру с "Динамо" из Батуми.
Команды во втором тайме забили в ворота друг друга по два гола - в итоге ничья 2:2.
"Рубин" (Казань, Россия) - "Динамо" (Батуми, Грузия) - 2:2
Голы: Джигаури, 60 (0:1, пенальти); Онугха, 65 (1:1, пенальти); Климов, 70 (2:1); Джигаури, 89 (2:2).
"Рубин": Медведев, Самошников (Зотов, 66), Тесленко, Бегич (Суриков, 66), Ломовицкий, Мусаев (Стрельник, 66), Хван (Апшацев, 66), Кварацхелия (Игнатьев, 46), Дрейер (Савицкий, 66), Зуев (Фаттахов, 46), Онугха (Климов, 66).
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