"Рубин" сыграл вничью с батумским "Динамо" в товарищеском матче

Фото твиттер "Рубина"

На сборе в турецком Белеке "Рубин" провёл контрольную игру с "Динамо" из Батуми.

Команды во втором тайме забили в ворота друг друга по два гола - в итоге ничья 2:2.

"Рубин" (Казань, Россия) - "Динамо" (Батуми, Грузия) - 2:2

Голы: Джигаури, 60 (0:1, пенальти); Онугха, 65 (1:1, пенальти); Климов, 70 (2:1); Джигаури, 89 (2:2).

"Рубин": Медведев, Самошников (Зотов, 66), Тесленко, Бегич (Суриков, 66), Ломовицкий, Мусаев (Стрельник, 66), Хван (Апшацев, 66), Кварацхелия (Игнатьев, 46), Дрейер (Савицкий, 66), Зуев (Фаттахов, 46), Онугха (Климов, 66).

Не пропустите: "Зенит" победил "Портимоненсе" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru