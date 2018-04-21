"Рубин" сыграл вничью с "Ростовом"

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"Рубин" сыграл вничью с "Ростовом"

В рамках 27-го тура РФПЛ "Рубин" и "Ростов" победителя не выявили.

"Рубин" – "Ростов" 1:1

Голы: Нобоа, 40 - 1:0, Паршивлюк, 67 - 1:1

"Рубин": Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Сорокин, Попов, Подберезкин (Шекари, 74), Могилевец (Коновалов, 83), Нобоа, Жемалетдинов (Карадениз, 63), Кузьмин.

"Ростов": Абаев, Сигурдссон, Вилюш, Паршивлюк, Ингасон, Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Ионов, Байрамян (Скопинцев, 74), Юсупов (Зуев, 61), Шомуродов. | http://soccernews.ru 

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