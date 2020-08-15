"Рубин" сыграл вничью с "Уралом", "Динамо" и "Ротор" победителя не выявили

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"Рубин" сыграл вничью с "Уралом", "Динамо" и "Ротор" победителя не выявили

Представляем результаты матчей второго тура РПЛ.

"Рубин" - "Урал" 1:1

Голы: Бикфалви (пен), 12 - 0:1, Игнатьев (пен), 35 - 1:1

"Рубин": Дюпин, Меркулов, Уремович, Самошников, Старфельт, Кварацхелия, Бакаев (Макаров, 64), Евтич (Тарасов, 64), Коновалов (Могилевец, 82), Абильгор, Игнатьев (Деспотович, 64).

"Урал": Годзюр, Герасимов, Рыков, Кулаков, Калинин, Егорычев (Ефремов, 71), Аугустыняк, Араторе (Эль-Кабир, 57), Бикфалви, Емельянов, Панюков (Мишкич, 71).

Удаления: Меркулов (31), Емельянов (63).


"Динамо" - "Ротор" 0:0

"Динамо": Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Шиманьски (Карапузов, 71), Фомин, Каборе, Игбоун (Филипп, 46), Комличенко, Н`Жи.

"Ротор": Довбня, Гогуа, Степанов, Пискунов, Кожемякин, Песегов (Байрыев, 87), Макаров, Султонов, Алейник, Жигулев, Муллин.

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