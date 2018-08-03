"Рубин" теряет Азмуна

Форвард "Рубина" Сердар Азмун травмировался в игре с "Динамо".

Нападающий покинул поле на носилках после борьбы с Владимиром Рыковым.

На поле Азмуна сменил Александр Бухаров.

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