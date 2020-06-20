"Рубин" теряет Данченко

Защитник казанского "Рубина" Олег Данченко травмировался на тренировке команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, из-за повреждения 25-летний футболист пропустит сегодняшний матч 23-го тура РПЛ против "Урала".

Точные сроки восстановления украинца не указываются. В пресс-релизе говорится, что он вернётся в общую группу в ближайшее время.

В текущем сезоне Данченко сыграл за "Рубин" 20 матчей и сделал 2 ассиста.

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