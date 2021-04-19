"Рубин" теряет Хвичу до конца сезона
Фото: твиттер Sports.ru/Автор неизвестен
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что грузинский полузащитник казанского клуба Хвича Кварацхелия, скорее всего, пропустит остаток сезона из-за травмы.
"У него травма, по которой мы еще не делали МРТ. Предположительно, до конца сезона он уже не сыграет, так как надо будет набирать форму 2-3 недели, да и рисковать незачем", – приводит слова Сайманова "Чемпионат".
Более того, Кварацхелия может вообще больше не сыграть за "Рубин", так как им интересуются европейские топ-клубы.
В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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