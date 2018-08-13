"Рубин" теряет Кудряшова

Защитник "Рубина" Фёдор Кудряшов травмировался в ходе матча третьего тура чемпионата России против "Зенита".

В конце первого тайма 31-летний футболист покинул поле на электромобиле после столкновения с Эльмиром Набиуллиным.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления Кудряшова станут известны после прохождения медобследования. | http://soccernews.ru