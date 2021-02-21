"Рубин" теряет Кварацхелию

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"Рубин" теряет Кварацхелию

Грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в товарищеском матче с "Кайратом" и был заменен в первом тайме. В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 19-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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