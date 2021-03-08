"Рубин" теряет Мусаева. Игрока увезли с поля в крови (фото)



Полузащитник казанского "Рубина" Леон Мусаев получил травму в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом".

На 16-й минуте хавбек столкнулся с партнером по команде – защитником Филипом Уремовичем. После этого Мусаев не смог продолжить игру. Футболиста с окровавленным лицом увезли с поля электрокаре.

22-летний Мусаев является воспитанником "Зенита". Он перешел в "Рубин" в зимнее трансферное окно за 500 тысяч евро. За казанский клуб он проводил свой второй матч. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

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