"Рубин" теряет Мусаева. Игрока увезли с поля в крови (фото)

Теги рубинлеон мусаевтравмы

"Рубин" теряет Мусаева. Игрока увезли с поля в крови (фото)
Полузащитник казанского "Рубина" Леон Мусаев получил травму в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом".

На 16-й минуте хавбек столкнулся с партнером по команде – защитником Филипом Уремовичем. После этого Мусаев не смог продолжить игру. Футболиста с окровавленным лицом увезли с поля электрокаре.

22-летний Мусаев является воспитанником "Зенита". Он перешел в "Рубин" в зимнее трансферное окно за 500 тысяч евро. За казанский клуб он проводил свой второй матч. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

Не пропустите: "Зенит" забыл взять игровую форму на матч с "Рубином". | http://soccernews.ru
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