"Рубин" теряет Самошникова

Фото инстаграм Ильи Самошникова

Фланговый защитник казанского "Рубина" Илья Самошников выбыл из строя из-за травмы.

23-летний футболист получил повреждение в первом тайме матча 10-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".

Фулбек "Рубина" покидал поле, заметно хромая. Сроки его восстановления определятся по итогам медобследования.

Стоит отметить, что Самошников находится в окончательной заявке сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

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