"Рубин" теряет Самошникова
Фото инстаграм Ильи Самошникова
Фланговый защитник казанского "Рубина" Илья Самошников выбыл из строя из-за травмы.
23-летний футболист получил повреждение в первом тайме матча 10-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".
Фулбек "Рубина" покидал поле, заметно хромая. Сроки его восстановления определятся по итогам медобследования.
Стоит отметить, что Самошников находится в окончательной заявке сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
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