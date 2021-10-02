"Рубин" теряет Самошникова

Теги рубинилья самошниковтравмы

"Рубин" теряет Самошникова

Фото инстаграм Ильи Самошникова

Фланговый защитник казанского "Рубина" Илья Самошников выбыл из строя из-за травмы.

23-летний футболист получил повреждение в первом тайме матча 10-го тура РПЛ против "Нижнего Новгорода".

Фулбек "Рубина" покидал поле, заметно хромая. Сроки его восстановления определятся по итогам медобследования.

Стоит отметить, что Самошников находится в окончательной заявке сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

Не пропустите: Казаков сделал прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов