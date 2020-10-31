"Рубин" теряет Шатова и Игнатьева

Казанский "Рубин" понёс кадровые потери в преддверии матча 13-го тура РПЛ против тульского "Арсенала".

Из-за травм из строя выбыли полузащитник Олег Шатов и нападающий Иван Игнатьев.

Степень серьёзности повреждений игроков и сроки их восстановления не уточняются.

В текущем сезоне Шатов провёл за "Рубин" 9 игр, забил 1 мяч и сделал 1 ассист. В активе Игнатьева 3 гола и 1 результативная передача в 10 матчах.

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