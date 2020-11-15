"Рубин" теряет Уремовича

Хорватский защитник казанского "Рубина" Филип Уремович выбыл из строя из-за травмы.

Футболист травмировался в матче за сборную Хорватии против Швеции в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций и был заменен в первом тайме. В ближайшее время Уремович пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 23-летний Уремович провел за "Рубин" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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