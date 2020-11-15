"Рубин" теряет Уремовича
Хорватский защитник казанского "Рубина" Филип Уремович выбыл из строя из-за травмы.
Футболист травмировался в матче за сборную Хорватии против Швеции в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций и был заменен в первом тайме. В ближайшее время Уремович пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.
В нынешнем сезоне 23-летний Уремович провел за "Рубин" 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Хавбек "Рубина" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Швеция победила Хорватию в Лиге наций
-
Испания на 89-й минуте ушла от поражения в матче с Швейцарией
-
Германия обыграла Украину в Лиге наций
-
Франция одержала важнейшую победу над Португалией
-
"Рубин" теряет Уремовича
-
Андрей Аршавин назвал фаворита в матче Турция - Россия
-
"Интер" и "Рома" поборются за защитника "Торино"
-
Уэйн Руни возглавил "Дерби Каунти"
-
Рамос установил рекорд для футболистов европейских сборных
-
Гвардиола близок к подписанию нового контракта с "Манчестер Сити"
-
В Ливерпуле осквернили граффити с Клоппом
-
"Наполи" теряет Осимхена
-
Фанаты "Спартака" разгромили болельщиков "Динамо" в матче 100-летия со дня рождения Бескова
-
Российский боксер - о видео с Дзюбой: "Надеюсь, это было не для мужчины"
-
"Ноябрьский дождь". Гильерме поделился фотографией с тренировки сборной России
-
"Манчестер Сити" может вернуть Луиса
-
Журналист Марин назвал причину регресса защитника "Арсенала" Салиба
-
Президент Ла Лиги: "Трансфер Роналду не сделал Серию А сильнее"
-
Дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на интимное видео Дзюбы
-
Президент Ла Лиги Тебас высказался о возможном создании европейской Суперлиги