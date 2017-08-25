"Рубин" требует за Оздоева пять миллионов евро

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"Рубин" требует за Оздоева пять миллионов евро

Московский "Спартак" не оставляет попыток купить полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева, сообщают российские СМИ.

Клубы ведут переговоры о трансфере 24-летнего футболиста, однако пока не могут договориться о сумме компенсации.

"Рубин" требует за Оздоева пять миллионов евро, а "Спартак" изначально хотел арендовать хавбека, но такой вариант казанцев не устраивает.

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