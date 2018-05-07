"Рубин" – "Уфа" - 0:0, "Анжи" – "Ахмат" - 0:2 (обзоры)

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"Рубин" – "Уфа" - 0:0, "Анжи" – "Ахмат" - 0:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 29-го тура чемпионата России.

"Рубин" – "Уфа" - 0:0 

"Анжи" – "Ахмат" - 0:2

Не пропустите: "Ахмат" обыграл "Анжи", "Рубин" и "Уфа" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
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