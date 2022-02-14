"Рубин" уничтожил "Крылья Советов" в товарищеском матче (видеообзор)

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" в товарищеском матче разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 5:0.

Победу казанцам принесли хет-трик Андерса Дрейера, голы Хван Ин Бома и Георгия Зотова.

"Рубин" (Казань, Россия) — "Крылья Советов" (Самара, Россия) — 5:0 (2:0)

Голы: Дрейер, 19 - 1:0, Дрейер, 43 (с пенальти) - 2:0, Дрейер, 53 - 3:0, Хван Ин Бом, 56 - 4:0, Зотов, 75 - 5:0.

"Рубин", набрав в 18 турах 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" с 27 очками находятся на восьмой позиции.

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