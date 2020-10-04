"Рубин" упустил победу над "Ахматом"
В матче 10-го тура чемпионата России казанский "Рубин" на своем поле сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1. Счет в начале второго тайма открыл Хвича Кварацхелия, но в конце гостей от поражения спас Георгий Мелкадзе. "Рубин" доигрывал матч вдесятером из-за удаления Дарко Евтича.
"Рубин" остался на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ахмат" остался на 10-й позиции.
"Рубин" Казань – "Ахмат" Грозный - 1:1 (0:0)
Голы: Кварацхелия, 53 - 1:0, Мелкадзе, 80 (с пенальти) - 1:1
"Рубин": Дюпин, Уремович, Бегич, Самошников, Старфельт, Абильгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Евтич, Бакаев (Макаров, 67), Деспотович.
"Ахмат": Гудиев, Нижич, Ненахов, Быстров (Понсе, 78), Богосовац, Полярус, Тимофеев, Мелкадзе, Харин (Садулаев, 62), Анхель, Ильин.
Удаление: Евтич (68).
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