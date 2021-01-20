"Рубин" усилился бывшим тренером "Халл Сити"

Ирландский тренер по физической подготовке Гэвин Демпси подписал контракт с казанским "Рубином", сообщается на официальном сайте российского клуба.

"С января 2021 года Демпси - физиотерапевт ФК "Рубин". Добро пожаловать", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

31-летний Демпси ранее работал в "Халл Сити". Также он был сотрудников регбийного клуба "Лондос Уоспс" и юношеской сборной Шотландии по регби.

После 19 туров "Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков.

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