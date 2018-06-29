"Рубин" усилился бывшим вратарём "Спартака"

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"Рубин" усилился бывшим вратарём "Спартака"

"Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Торпедо-Белаз" Ивана Коновалова.

Сумма трансфера пока неизвестна. 23-летний страж ворот заключил с казанским клубом контракт до 2022 года.

Стоит отметить, что Коновалов является воспитанником московского "Спартака".

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