"Рубин" усилился двумя игроками "Тамбова"

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"Рубин" усилился двумя игроками "Тамбова"

Защитник Алексей Грицаенко и хавбек Михаил Костюков перешли из "Тамбова" в "Рубин".

Оба футболиста расторгли контракты с предыдущим клубом и присоединились к казанцам на правах свободных агентов.

"Рубин" объявил о заключении 4-летних соглашений с обоими игроками.

Грицаенко выбрал себе в новой команде 27-й игровой номер, а Костюков - 14-й.

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