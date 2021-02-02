"Рубин" усилился двумя игроками "Тамбова"
Защитник Алексей Грицаенко и хавбек Михаил Костюков перешли из "Тамбова" в "Рубин".
Оба футболиста расторгли контракты с предыдущим клубом и присоединились к казанцам на правах свободных агентов.
"Рубин" объявил о заключении 4-летних соглашений с обоими игроками.
Грицаенко выбрал себе в новой команде 27-й игровой номер, а Костюков - 14-й.
Официально: Алексей Грицаенко – игрок «Рубина»❕— «Рубин» Казань (@fcrk) February 1, 2021
Соглашение рассчитано на четыре года. За «Рубин» Алексей будет выступать под номером 27.
Добро пожаловать в «Рубин»!
https://t.co/RqcbbdGyzH pic.twitter.com/CceQ0BOD2N
Официально: Михаил Костюков – игрок «Рубина»❕— «Рубин» Казань (@fcrk) February 1, 2021
Соглашение рассчитано на четыре года. За наш клуб Михаил будет выступать под номером 14.
Добро пожаловать в «Рубин»!
https://t.co/ptmgFnr6Wl pic.twitter.com/VACNuM7uJK
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