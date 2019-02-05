"Рубин" усилится перспективным хавбеком

Теги рубинлокомотиви тбилисизурико давиташвилитрансферы

"Рубин" усилится перспективным хавбеком

"Рубин" в скором времени усилится полузащитником Зурико Давиташвили, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб подпишет контракт с перспективным грузином после 15 февраля, когда ему исполнится 18 лет.

К "Рубину" Давиташвили присоединится на правах свободного агента. Его последней командой был тбилисский "Локомотив".

Стоит отметить, что хавбек уже около месяца находится на сборах с коллективом Курбана Бердыева и сумел хорошо зарекомендовать себя.

Не пропустите: "Рубин" достиг мирового соглашения с Кудряшовым. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

"Реал" выразил недовольство календарем Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов