"Рубин" усилится перспективным хавбеком
"Рубин" в скором времени усилится полузащитником Зурико Давиташвили, сообщают российские СМИ.
Казанский клуб подпишет контракт с перспективным грузином после 15 февраля, когда ему исполнится 18 лет.
К "Рубину" Давиташвили присоединится на правах свободного агента. Его последней командой был тбилисский "Локомотив".
Стоит отметить, что хавбек уже около месяца находится на сборах с коллективом Курбана Бердыева и сумел хорошо зарекомендовать себя.
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