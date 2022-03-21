"Рубин" установил два антирекорда в матче с ЦСКА
Фото твиттер "Рубина"
"Рубин" в негативном смысле переписал собственную историю по итогам игры с ЦСКА.
Напомним, что армейцы в воскресенье разгромили соперника со счётом 6:1 в поединке 22-го тура РПЛ.
Казанцы в этом матче установили два клубных антирекорда:
1) Это самое крупное поражение "Рубина" от ЦСКА в рамках чемпионата России;
2) "Рубин" впервые в истории выступлений в Премьер-лиге пропустил четыре гола в первом тайме.
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