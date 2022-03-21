"Рубин" установил два антирекорда в матче с ЦСКА

Фото твиттер "Рубина"

"Рубин" в негативном смысле переписал собственную историю по итогам игры с ЦСКА.

Напомним, что армейцы в воскресенье разгромили соперника со счётом 6:1 в поединке 22-го тура РПЛ.

Казанцы в этом матче установили два клубных антирекорда:

1) Это самое крупное поражение "Рубина" от ЦСКА в рамках чемпионата России;

2) "Рубин" впервые в истории выступлений в Премьер-лиге пропустил четыре гола в первом тайме.

Не пропустите: "Рубин" не уволит Слуцкого, несмотря на разгром от ЦСКА. | http://soccernews.ru