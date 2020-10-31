"Рубин" уверенно разобрался с тульским "Арсеналом"
В рамках 13-го тура РПЛ "Рубин" дома взял верх над тульским "Арсеналом".
Команда Леонида Слуцкого обыграла "канониров" со счётом 3:1, благодаря чему поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата.
"Рубин" - "Арсенал Тула" - 3:1
Голы: 1:0 – 20 Старфельт, 2:0 – 22 Деспотович, 3:0 – 53 Бакаев, 3:1 – 83 Панченко.
"Рубин": Дюпин, Самошников, Бегич, Старфельт, Уремович (Зуев, 70), Кварацхелия (Косарев, 85), Абильгор, Бакаев (Зотов, 79), Хван Ин Бом, Евтич (Тарасов, 85), Деспотович (Макаров, 71).
"Арсенал Тула": Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов (Сокол, 80), Бауэр, Ломовицкий, Кангва, Мохаммед (Кангва, 69), Чаушич, Джорджевич (Минаев, 85), Панченко (Хлусевич, 84).
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