"Рубин" уволил Бердыева
Руководство "Рубина" решило отправить в отставку главного тренера команды Курбана Бердыева, сообщает "БИЗНЕС Online".
По информации источника, соответствующее решение было принято сегодня. Причина - результаты казанского клуба в минувшем сезоне.
Бердыев возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, а также с 2017 года. Под его руководством команда суммарно провела 478 матчей, одержав 208 побед, сыграв 140 раз вничью и потерпев 130 поражений.
В сезоне 2018/19 казанцы финишировали на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Бердыев зарабатывал в "Рубине" три миллиона евро в год. Ранее стало известно, что тренер может вернуться в "Ростов".
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