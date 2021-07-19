"Рубин" узнал потенциального соперника в квалификации Лиги конференций

Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций. Своего потенциального соперника узнал казанский "Рубин".

Российский клуб встретится с литовской "Судувой" или польским "Ракувом". Первая игра пройдет 5 августа. Ответный матч – 12 августа.

В случае победы "Рубин" выйдет в раунд плей-офф, жеребьевка которого состоится 2 августа.

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