"Рубин" узнал соперника по 3-му раунду Лиги Конференций

"Рубин" узнал своего соперника по третьему отборочному раунду Лиги Конференций.

Казанский клуб сыграет против "Ракув Ченстохова" из Польши, который прошел литовскую "Судуву".

Первая игра пройдет 5 августа, ответная - 12 августа.

Напомним, что "Рубин" сразу стартует с 3-го раунда.

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