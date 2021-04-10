"Рубин" в гостях победил "Ростов"

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Рубин" на выезде победил "Ростов" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Дарко Евтич.

Благодаря победе "Рубин", набрав 43 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" (37) остался на девятой позиции.

"Ростов" Ростов – "Рубин" Казань - 0:1 (0:0)

Гол: Евтич, 73 - 0:1

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Терентьев (Фольмер, 83), Поярков, Хаджикадунич, Гигович, Махатадзе (Хасимото, 30), Глебов, Альмквист (Тугарев, 72), Полоз (Байрамян, 72), Соу.

"Рубин": Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Зуев (Бегич, 68), Евтич, Макаров, Кварацхелия, Мусаев (Хван Ин Бом, 68), Абильгор, Деспотович.

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