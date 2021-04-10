"Рубин" в гостях победил "Ростов"
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Рубин" на выезде победил "Ростов" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Дарко Евтич.
Благодаря победе "Рубин", набрав 43 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" (37) остался на девятой позиции.
"Ростов" Ростов – "Рубин" Казань - 0:1 (0:0)
Гол: Евтич, 73 - 0:1
"Ростов": Песьяков, Осипенко, Терентьев (Фольмер, 83), Поярков, Хаджикадунич, Гигович, Махатадзе (Хасимото, 30), Глебов, Альмквист (Тугарев, 72), Полоз (Байрамян, 72), Соу.
"Рубин": Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Зуев (Бегич, 68), Евтич, Макаров, Кварацхелия, Мусаев (Хван Ин Бом, 68), Абильгор, Деспотович.
Не пропустите: "Уфа" разгромила "Ахмат" в дебютном матче тренера Стукалова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Футболист "Сан-Лоренсо" забил потрясающий победный гол в матче чемпионата Аргентины (видео)
-
Дортмундская "Боруссия" одержала волевую победу над "Штутгартом"
-
"Челси" разгромил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
Ибрагимович получил красную карточку за разговор с судьей
-
1
"Рубин" в гостях победил "Ростов"
-
"Милан" обыграл "Парму" и сократил отставание от "Интера"
-
Яя Туре оценил игру "Спартака" в последних матчах
-
Руководитель "Милана" высказался о будущем Ибрагимовича в клубе
-
"Ювентус" собирается продлить контракт с 43-летним Буффоном
-
Девушка дня: Габриэлла Холанд - сестра форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда
-
ПСЖ на выезде разгромил "Страсбур"
-
"Ювентус" подпишет норвежского таланта
-
"Бавария" - первая команда, гарантировавшая себе участие в следующей Лиге Чемпионов
-
"Атлетик" не сумел одолеть "Алавес"
-
"Ливерпуль" добыл волевую победу над "Астон Виллой"
-
"Ювентус" готов продать 8 футболистов
-
"Унион" отобрал очки у "Баварии" и другие результаты 28-го тура Бундеслиги
-
"Уфа" разгромила "Ахмат" в дебютном матче тренера Стукалова
-
Тренер "Фиорентины" высказался об игровых качествах Кокорина
-
"Специя" вырвала победу над "Кротоне" благодаря двум голам в концовке