"Рубин" в гостях разгромил "Амкар"

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"Рубин" в гостях разгромил "Амкар"

В рамках очередного тура российской Премьер-Лиги казанский "Рубин" в гостях разгромил "Амкар".

Дублем отметился Сердар Азмун, ещё один гол на счету Олега Кузьмина.

"Амкар" - "Рубин" - 0:3

Голы:Азмун, 24 - 0:1, Азмун, 39 - 0:2, Кузьмин, 77 - 0:3

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Огуде, Идову, Занев, Гащенков (Мельников, 36), Эззатоллахи (Бодул, 59), Рязанцев (Белоруков, 46), Оланаре, Комолов.

"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Сорокин, Навас, Гранат (Камболов, 90), Кудряшов, Подберезкин (Жемалетдинов, 88), Нобоа, Коновалов, Азмун, Попов.

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