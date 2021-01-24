"Рубин" в контрольном матче обыграл "Сочи"

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"Рубин" в контрольном матче обыграл "Сочи""Рубин" провел контрольный матч на сборах в Турции. Соперником казанцев стал "Сочи". Встреча завершилась победой команды Леонида Слуцкого со счетом 3:2 .

Южане дважды вели в счете, но удержать победу не смогли.

Дубль у номинальных хозяев оформил хавбек Хвича Кварацхелия, еще один гол забил Иван Игнатьев. У "Сочи" отличились Артур Юсупов и Антон Заболотный.

"Рубин" — "Сочи" - 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Юсупов, 7; 1:1 – Кварацхелия, 19; 1:2 – Заболотный, 25; 2:2 – Кварацхелия, 57 (с пенальти); 3:2 – Игнатьев, 66.

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