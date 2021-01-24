"Рубин" в контрольном матче обыграл "Сочи"

"Рубин" провел контрольный матч на сборах в Турции. Соперником казанцев стал "Сочи". Встреча завершилась победой команды Леонида Слуцкого со счетом 3:2 .

Южане дважды вели в счете, но удержать победу не смогли.



Дубль у номинальных хозяев оформил хавбек Хвича Кварацхелия, еще один гол забил Иван Игнатьев. У "Сочи" отличились Артур Юсупов и Антон Заболотный.