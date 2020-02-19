"Рубин" в контрольном матче проиграл "Кайрату"
"Рубин" в контрольном матче проиграл казахскому "Кайрату".
У российского клуба отличились Зурико Давиташвили и Оливер Абильдгор.
"Рубин" - "Кайрат" - 2:3 (0:3)
Голы: Аймбетов, 14 - 0:1, Дугалич, 16 - 0:2, Вржещиньский, 36 - 0:3, Давиташвили, 77 (с пенальти) - 1:3, Абильдгор, 90 - 2:3.
"Рубин": Дюпин, Сантос (Старфельт, 66), Уремович, Данченко, Иг.Коновалов, Зуев (Самошников, 66), Давиташвили, Подберезкин (Абильдгор, 46), Евтич (Тарасов, 66), Макаров (Поярков, 66), Игнатьев (Бакаев, 60).
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|Команда
|М
|О
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|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
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|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
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|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15