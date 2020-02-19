"Рубин" в контрольном матче проиграл "Кайрату"

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"Рубин" в контрольном матче проиграл "Кайрату"

"Рубин" в контрольном матче проиграл казахскому "Кайрату".

У российского клуба отличились Зурико Давиташвили и Оливер Абильдгор.

"Рубин" - "Кайрат" - 2:3 (0:3)

Голы: Аймбетов, 14 - 0:1, Дугалич, 16 - 0:2, Вржещиньский, 36 - 0:3, Давиташвили, 77 (с пенальти) - 1:3, Абильдгор, 90 - 2:3.

"Рубин": Дюпин, Сантос (Старфельт, 66), Уремович, Данченко, Иг.Коновалов, Зуев (Самошников, 66), Давиташвили, Подберезкин (Абильдгор, 46), Евтич (Тарасов, 66), Макаров (Поярков, 66), Игнатьев (Бакаев, 60).

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