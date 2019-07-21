"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" благодаря голу на 93-й минуте
Казанский "Рубин" в матче 2-го тура чемпионата России на выезде обыграл московское "Динамо". Победу казанцам принес гол грузинского нападающего Беки Микелтадзе, который отличился на 93-й минуте.
Стоит отметить, что "Рубин" с 36-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Евгения Башкирова. "Рубин", набрав четыре очка, теперь делит 2-6 места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
"Динамо" – "Рубин" - 0:1 (0:0)
Гол: Микелтадзе, 90+3
"Динамо": Шунин, Шуньич, Паршивлюк (Морозов, 68), Плиев, Евгеньев, Мигел Кардозу, Шиманьски, Юсупов (Панченко, 58), Каборе, Грулев (Шейдаев, 46), Жоаозиньо.
"Рубин": Дюпин, Сорокин, Данченко, Уремович, Денисов (Степанов, 46), Подберезкин, Башкиров, Коновалов, Могилевец, Давиташвили (Кварацхелия, 77), Кьяртанссон (Микелтадзе, 46).
Удаление: Башкиров (36).
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