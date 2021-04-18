"Рубин" в меньшинстве отстоял победу в матче с "Уралом"

Фото: Твиттер @FCURAL

В Екатеринбурге подошел к концу матч 26 тура РПЛ. "Урал" на своем поле принимал "Рубин" и уступил со счетом 0:1. Единственный мяч забил Евтич под занавес первого тайма. Судьба поединка могла сложиться иначе, если бы форвард хозяев Панюков в концовке матча смог точно пробить с одиннадцатиметровой отметки. Кроме того, гости с 82-минуты играли в меньшинстве, после удаления Макарова за 2 желтые карточки.

Результат позволил подопечным Леонида Слуцкого набрать 46 очков и подняться на 4 строчку в турнирной таблице. У "Урала" осталось 30 баллов и 12 место в чемпионате.

"Урал" - "Рубин" 0:1 (0:1)

Голы: Евтич, 45 - 0:1

Нереализованный пенальти: Панюков, 83

Удаление: Макаров, 82

"Урал": Годзюр, Страннберг, Адамов (Кулаков, 81), Рыков, Калинин, Гаджимурадов, Мишкич, Егорычев (Максименко, 87), Евсеев, Погребняк, Ибрахимай (Панюков, 62).

"Рубин": Дюпин, Зотов, Старфельт, Самошников, Уремович, Евтич (Костюков, 87), Шатов (Зуев, 87), Абильгор, Кварацхелия (Бакаев, 32; Хван Ин Бом, 64), Макаров, Деспотович.