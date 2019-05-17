"Рубин" в случае ухода Бердыева будет выбирать между тремя тренерами
"Рубин" продолжает поиск нового главного тренера на случай ухода из клуба Курбана Бердыева.
В шорт-листе казанцев уже числятся три специалиста.
Ранее СМИ писали о возможном приглашении в "Рубин" Роберта Евдокимова или Владимира Федотова. Также рассматривается вариант с назначением Романа Шаронова, который сейчас возглавляет молодёжную команду.
По итогам 28 туров "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 35 очков.
Не пропустите: Стало известно, какие клубы заинтересованы в приглашении Бердыева. | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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|Ахмат
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|Ростов
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|9
|Оренбург
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|10
|Рубин
|28
|35
|11
|Урал
|28
|34
|12
|Динамо Москва
|28
|31
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|Крылья Советов
|28
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|Енисей Красноярск
|28
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