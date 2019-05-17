"Рубин" в случае ухода Бердыева будет выбирать между тремя тренерами

Теги рубинкурбан бердыевроман шароновроберт евдокимоввладимир федотов

"Рубин" в случае ухода Бердыева будет выбирать между тремя тренерами

"Рубин" продолжает поиск нового главного тренера на случай ухода из клуба Курбана Бердыева.

В шорт-листе казанцев уже числятся три специалиста.

Ранее СМИ писали о возможном приглашении в "Рубин" Роберта Евдокимова или Владимира Федотова. Также рассматривается вариант с назначением Романа Шаронова, который сейчас возглавляет молодёжную команду.

По итогам 28 туров "Рубин" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 35 очков.

Не пропустите: Стало известно, какие клубы заинтересованы в приглашении Бердыева. | http://soccernews.ru
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