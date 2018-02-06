"Рубин" в товарищеском матче обыграл "Дьошдьор"

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"Рубин" в товарищеском матче обыграл "Дьошдьор"

В рамках подготовки к весенней части сезона казанский "Рубин" в товарищеском матче победил венгерский "Дьошдьор" со счётом 2:0.

"Рубин" (Россия) – "Дьошдьор" (Венгрия) - 2:0

Голы: Канунников, 61 - 1:0, Сикоев, 68 - 2:0.

"Рубин": Джанаев (Рыжиков, 46), Кудряшов, Гранат, Навас (Кузьмин, 46), Камболов (Сорокин, 40), Набиуллин (Махатадзе, 46), Ахметов (Сикоев, 62), Оздоев (Шекари, 62), Жемалетдинов (Канунников, 73; Ахметов, 80), Канунников (Голдобин, 62), Азмун (Гилязутдинов, 46).

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