"Рубин" в товарищеском матче победил "Слован"

В Турции состоялся товарищеский матч между казанским "Рубином" и "Слованом" из Братиславы.

Победу в этом поединке одержала российская команда благодаря голам Дмитрия Тарасова и Александра Зуева.

"Рубин" - "Слован" – 2:1

Голы: Тарасов, 42 - 1:0, Мустафич, 66 - 1:1, Зуев, 79 - 2:1.

"Рубин" (1-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Тарасов, Данченко, Иг. Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Марков.

"Рубин" (2-й тайм): Ив. Коновалов, Степанов, Старфельт, Агапов, Самошников, Закиров, Башкиров, Бакаев, Макаров, Зуев, Кварацхелия.

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