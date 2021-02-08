"Рубин" в товарищеском матче проиграл "Томи" Кержакова

В рамках подготовки ко второй части сезона "Рубин" провёл товарищеский матч с "Томью".

Команда Александра Кержакова оказалась сильнее казанцев, победив со счётом 3:2. При этом томичи ещё и не реализовали пенальти.

"Томь" - "Рубин" - 3:2

Голы: 0:1 - 6 Игнатьев (пенальти), 1:1 - 16 Симонян, 2:1 - 35 Симонян, 2:2 - 58 Климов, 3:2 - 73 Цикаридзе.

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