"Рубин" в товарищеском матче разгромил "Войводину"
В турецком Белеке состоялся товарищеский матч между казанским "Рубином" и сербской "Войводиной".
Победу с крупным счётом 3:0 одержала команда Леонида Слуцкого. Забитые мячи в активе Олега Данченко и Дарко Евтича. Кроме того, соперник отметился автоголом.
"Рубин" (1-й тайм): Коновалов Ив., Зуев, Старфельт, Сантос, Данченко (Башкиров, 46), Коновалов Иг., Абильгор, Кварацхелия (Макаров, 46), Давиташвили (Бакаев, 46), Евтич, Игнатьев.
"Рубин" (2-й тайм): Иван Коновалов (в), Зуев, Сантос (Гранат, 60), Старфельт, Башкиров, Игорь Коновалов (Могилевец, 60), Абильгор (Тарасов, 60), Бакаев, Йевтич, Макаров, Игнатьев (Марков, 60).
Не пропустите: Слуцкий обсудил с Кокориным возможный переход в "Рубин". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15