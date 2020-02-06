"Рубин" в товарищеском матче разгромил "Войводину"

В турецком Белеке состоялся товарищеский матч между казанским "Рубином" и сербской "Войводиной".

Победу с крупным счётом 3:0 одержала команда Леонида Слуцкого. Забитые мячи в активе Олега Данченко и Дарко Евтича. Кроме того, соперник отметился автоголом.

"Рубин" (1-й тайм): Коновалов Ив., Зуев, Старфельт, Сантос, Данченко (Башкиров, 46), Коновалов Иг., Абильгор, Кварацхелия (Макаров, 46), Давиташвили (Бакаев, 46), Евтич, Игнатьев.

"Рубин" (2-й тайм): Иван Коновалов (в), Зуев, Сантос (Гранат, 60), Старфельт, Башкиров, Игорь Коновалов (Могилевец, 60), Абильгор (Тарасов, 60), Бакаев, Йевтич, Макаров, Игнатьев (Марков, 60).

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