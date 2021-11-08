"Рубин" в третий раз в истории пропустил не менее 5 голов в матче РПЛ
Фото твиттер "Рубина"
В рамках 14-го тура чемпионата России "Рубин" на выезде был разгромлен "Ростовом" со счётом 1:5.
Казанцы в третий раз в своей истории пропустили не менее пяти голов в матче РПЛ.
Ранее "Рубин" столь крупно в национальном первенстве проигрывал только "Зениту".
В 2014 году "сине-бело-голубые" нанесли сопернику поражение со счётом 2:6, а в 2019 году - 0:5.
Не пропустите: Слуцкий назвал причину разгрома "Рубина" в матче с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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