"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Форвард "Рубина" Сердар Азмун может покинуть клуб.

Сообщается, что переговоры о покупке 24-летнего иранца ведут три европейских клуба, а именно "Байер", "Брюгге" и "Вулверхэмптон".

Напомним, что в настоящее время Азмун выступает за сборную Ирана на Кубке Азии, где сегодня их ожидает полуфинальный поединок с Японией.

В текущем сезоне Азмун провел 17 матчей, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

В рамках Кубка Азии на счету Азмуна четыре забитых мяча и одна результативная передача в 5 играх.

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