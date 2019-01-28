"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Теги рубинсердар азмунбайер леверкузенклуб брюггевулверхэмптон

"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами

Форвард "Рубина" Сердар Азмун может покинуть клуб.

Сообщается, что переговоры о покупке 24-летнего иранца ведут три европейских клуба, а именно "Байер", "Брюгге" и "Вулверхэмптон".

Напомним, что в настоящее время Азмун выступает за сборную Ирана на Кубке Азии, где сегодня их ожидает полуфинальный поединок с Японией.

В текущем сезоне Азмун провел 17 матчей, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

В рамках Кубка Азии на счету Азмуна четыре забитых мяча и одна результативная передача в 5 играх.

Читайте также: "Андерлехт" интересуется форвардом "Рубина". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определился первый финалист Кубка Азии

Определился первый финалист Кубка Азии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов