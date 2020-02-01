"Рубин" ведёт переговоры о трансфере датского хавбека

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"Рубин" ведёт переговоры о трансфере датского хавбека

Полузащитник "Ольборга" Оливер Абильдгор стал трансферной целью "Рубина", сообщают российские СМИ.

Казанский клуб намерен побороться с "Ганновером" за перспективного датчанина.

Рыночная стоимость 23-летнего хавбека оценивается в 600 тысяч евро.

Абильдгор является воспитанником "Ольборга", за основную команду провёл 91 матч, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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