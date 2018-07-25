"Рубин" ведет переговоры с бывшим игроком ЦСКА

Теги рубинбибрас натхо

"Рубин" ведет переговоры с бывшим игроком ЦСКА

"Рубин" проявляет интерес к израильскому полузащитнику Бибрасу Натхо, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клуб предложил футболисту двухлетний контракт. В услугах игрока заинтересован лично главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, который ранее работал с ним. 

Стоит отметить, что хавбек уже играл за "Рубин" с 2010 по 2013 годы. В данный момент он является свободным агентом и может достаться "рубиновым" бесплатно.

Напомним, что последним клубом 30-летнего Натхо был ЦСКА.

Не пропустите: ЦСКА близок к покупке нападающего. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 24 июля

Главные новости дня: 24 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов