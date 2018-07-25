"Рубин" ведет переговоры с бывшим игроком ЦСКА

"Рубин" проявляет интерес к израильскому полузащитнику Бибрасу Натхо, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, клуб предложил футболисту двухлетний контракт. В услугах игрока заинтересован лично главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, который ранее работал с ним.

Стоит отметить, что хавбек уже играл за "Рубин" с 2010 по 2013 годы. В данный момент он является свободным агентом и может достаться "рубиновым" бесплатно.

Напомним, что последним клубом 30-летнего Натхо был ЦСКА.

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