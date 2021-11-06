"Рубин" ведёт переговоры с "Газпромом"

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"Рубин" ведёт переговоры с "Газпромом"

Газодобывающая компания "Газпром" рассматривает возможность сотрудничества с "Рубином", утверждает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, стороны ведут переговоры о титульном спонсорстве казанского клуба.

Напомним, что "Газпром" с конца 2005 года является главным акционером и спонсором питерского "Зенита".

"Рубин" в текущем розыгрыше РПЛ занимает 8-е место в таблице по итогам 13 туров.

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