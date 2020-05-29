"Рубин" возобновил командные тренировки
Казанский "Рубин" возобновил командные тренировки на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, занятия были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Футболисты тренировались в домашних условиях.
«Рубин» приступил к тренировкам небольшими группами на клубной базе— «Рубин» Казань (@fcrk) May 29, 2020
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Скучали по команде?
https://t.co/qrRZlI39hm pic.twitter.com/oCE5CVhDW1
27 мая стало известно, что защитник команды Николая Поярков и Константин Пиев сдали положительные тесты на коронавирус.
Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.
А еще: "Рубин" близок к подписанию защитника "Урала"| http://soccernews.ru
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