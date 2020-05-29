"Рубин" возобновил командные тренировки

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"Рубин" возобновил командные тренировки

Казанский "Рубин" возобновил командные тренировки на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, занятия были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Футболисты тренировались в домашних условиях.

27 мая стало известно, что защитник команды Николая Поярков и Константин Пиев сдали положительные тесты на коронавирус.

Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.

А еще: "Рубин" близок к подписанию защитника "Урала"| http://soccernews.ru
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