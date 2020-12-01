"Рубин" вслед за "Уфой" отправится в Сочи на тренировочный сбор

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"Рубин" вслед за "Уфой" отправится в Сочи на тренировочный сбор

Казанский "Рубин" отправится в Сочи, где будет готовится к заключительным матчам РПЛ в этом году.

"Рубину" предстоит встретится с "Локомотивом", "Тамбовом" и "Ахматом". Клуб отправился в Сочи из-за морозной погоды в городе.

"Рубин" отправляется в Сочи, где будет готовиться к трем заключительным в этом году матчам Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом", "Тамбовом" и "Ахматом". Сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой", - сообщается в твиттере клуба.

"Рубин" с 24 баллами занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.

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