"Рубин" вслед за "Уфой" отправится в Сочи на тренировочный сбор
Казанский "Рубин" отправится в Сочи, где будет готовится к заключительным матчам РПЛ в этом году.
"Рубину" предстоит встретится с "Локомотивом", "Тамбовом" и "Ахматом". Клуб отправился в Сочи из-за морозной погоды в городе.
❕«Рубин» до зимнего перерыва будет тренироваться в Сочи— «Рубин» Казань (@fcrk) December 1, 2020
«Рубин» отправляется в Сочи, где будет готовиться к трем заключительным в этом году матчам Тинькофф РПЛ с «Локомотивом», «Тамбовом» и «Ахматом».
Сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой. pic.twitter.com/rRPBRpMA1D
"Рубин" отправляется в Сочи, где будет готовиться к трем заключительным в этом году матчам Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом", "Тамбовом" и "Ахматом". Сбор в Сочи было решено провести в связи с морозной погодой", - сообщается в твиттере клуба.
"Рубин" с 24 баллами занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ.
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