"Рубин" выкупил у "Ростова" права на хавбека Зуева

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"Рубин" выкупил у "Ростова" права на хавбека Зуева

"Рубин" выкупил права у "Ростова" на полузащитника Александра Зуева. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

В прошлом сезоне 24-летний игрок провел 25 матчей за казанцев, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

Завтра, 11 августа, "Рубин" встретится с "Локомотивом" в рамках 1-го тура РПЛ.

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