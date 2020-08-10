"Рубин" выкупил у "Ростова" права на хавбека Зуева

"Рубин" выкупил права у "Ростова" на полузащитника Александра Зуева. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

В прошлом сезоне 24-летний игрок провел 25 матчей за казанцев, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

Александр Зуев с нами!



ФК «Рубин» подписал полноценный контракт с Александром Зуевым сроком на четыре года ✅



https://t.co/8XKFUhUf0l pic.twitter.com/6HN8s5yVfL — «Рубин» Казань (@fcrk) August 10, 2020

Завтра, 11 августа, "Рубин" встретится с "Локомотивом" в рамках 1-го тура РПЛ.

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