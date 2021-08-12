"Рубин" вылетел из Лиги Конференций

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"Рубин" вылетел из Лиги Конференций

Фото твиттер "Рубина"

Казанский "Рубин" сенсационно прекратил выступления в еврокубках после домашнего поражения от "Ракува".

Команда Леонида Слуцкого уступила полякам, пропустив единственный гол во втором овертайме отборочного матча Лиги Конференций.

"Рубин" завершал игру вдесятером, а на 122-й минуте ещё и не реализовал пенальти.

"Рубин" (Россия) – "Ракув" (Польша) - 0:1

Гол: 0:1 – 111 Гутковский.

"Рубин": Дюпин (Медведев, 120), Бегич, Уремович, Самошников, Игнатьев (Зотов, 94), Йевтич (Мусаев, 56), Хван Ин Бом (Сайто, 105), Хакшабанович, Абильдгор, Кварацхелия (Бакаев, 105), Костюков (Игнатьев, 105).

"Ракув": Невулис, Арсенич, Ковачевич, Полетанович (Выдра, 97), Цебуля (Шелонговски, 97), Иви Лопес, Вдовяк (Длугош, 75), Тудор, Кун (Рундич, 117), Папаниколау, Муселик (Гутковский, 84).

Удаление: Самошников (106).

Не пропустите: Слуцкий высказался об отмене правила выездного гола. | http://soccernews.ru
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