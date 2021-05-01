"Рубин" выложил фото из раздевалки после победы над "Динамо"

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"Рубин" выложил фото из раздевалки после победы над "Динамо"Фото: твиттер "Рубина"

Пресс-служба "Рубина" в официальном твиттере клуба поделилась фото из раздевалки после победы над "Динамо" (2:0).

"Все традиции соблюдены", - подписано фото.

Голами в составе казанского клуба отметились Джордже Деспотович и Хван Ин Бом. Отметим, что с 54-й минуты "Рубин" играл в меньшинстве.

После 28 туров "Рубин" идет в РПЛ на четвертом месте.

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