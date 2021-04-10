"Рубин" выложил видео из раздевалки после победы в матче с "Ростовом"

Теги рубинростов

"Рубин" выложил видео из раздевалки после победы в матче с "Ростовом"

Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен

Пресс-служба казанского "Рубина" опубликовала видео из раздевалки команды после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:0).

"Долгожданная победа в Ростове-на-Дону заслуживает не только фото из победной раздевалки, но и видео!" - говорится в описании видео, опубликованном в официальном Instagram казанского клуба.

Напомним, что единственный гол во втором тайме забил Дарко Евтич. Благодаря победе "Рубин", набрав 43 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" (37) остался на девятой позиции.

Не пропустите: Ещё два топ-клуба включились в гонку за Хвичей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси не совершает результативные действия в 7 подряд матчах с "Реалом"

Месси не совершает результативные действия в 7 подряд матчах с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов