"Рубин" выложил видео из раздевалки после победы в матче с "Ростовом"
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Пресс-служба казанского "Рубина" опубликовала видео из раздевалки команды после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:0).
"Долгожданная победа в Ростове-на-Дону заслуживает не только фото из победной раздевалки, но и видео!" - говорится в описании видео, опубликованном в официальном Instagram казанского клуба.
Напомним, что единственный гол во втором тайме забил Дарко Евтич. Благодаря победе "Рубин", набрав 43 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" (37) остался на девятой позиции.
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