"Рубин" вынужден продать одного из лидеров, чтобы соответствовать новому лимиту на легионеров
Казанский "Рубин" собирается продать этим летом защитника Олега Данченко, сообщает "Бизнес Online".
По сведениям издания, украинский фулбек стал жертвой нового лимита на легионеров - не более 8 иностранцев в заявке клуба.
26-летний футболист перешёл в "Рубин" из "Шахтёра" прошлым летом и стал одним из лидеров команды. В его активе 20 матчей и 2 ассиста.
Однако у легионеров, выступающих на других позициях, нет достойной альтернативы, а Данченко может более-менее безболезненно заменить россиянин Илья Самошников.
Рыночная стоимость украинца - 2,8 миллиона евро. Им интересуются четыре клуба - два из РПЛ, один из которых московское "Динамо", и два из Европы.
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